Zeker 10 gefilmde slachtoffers van masseur (48) nog niet geïdentificeerd: “Ongeruste ex-klanten vragen of ze óók op beeld staan”

Hasselt Hasselt meteen in vuur en vlam dankzij De Warmste Week... en Dalton­school vond alvast de weg: “Cheque van 3.000 euro dankzij chocolade­melk en véél plaatjes”

Het startschot van De Warmste Week is officieel gegeven. Het stadspark van Hasselt is vanaf vandaag tot en met zaterdag 24 december dé place to be voor live radio en televisie, gezellige concerten en vooral warme initiatieven voor mensen in kansarmoede. Een 50-koppig koor uit Zuid-Afrika tekende alvast present en ook kindjes van de Hasseltse Daltonschool verrasten op de eerste dag met een cheque van liefst 3.000 euro voor het goede doel.

16:26