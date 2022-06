‘Word vrijwilliger bij Home-Start’: 22.000 broodzakken én Marnicq Bervoets willen je motiveren

Wielrennen profs Riemst, Bilzen en Peer: de Benelux Tour heeft interes­sant Limburgs luik

De Benelux Tour heeft begin september een interessant Limburgs luik in petto. Op 1 september komt het peloton aan in Peer en een dag later staat de rit tussen Riemst en Bilzen op het programma. Terwijl de spurters wellicht een afspraak hebben op de Steenweg Wijchmaal in Peer, lijkt de rit tussen Riemst en Bilzen op maat van de punchers te zijn. De renners duiken die dag Zuid-Limburg en de heuvelzone van de Amstel Gold Race in.

26 mei