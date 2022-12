Werken voor spitsstroken op E313 tussen Beringen en Ham starten eind februari: “We pakken ook het geluid aan”

Dynamische infoborden over E313

Voor een beperkte hinder gaat de aannemer in fases aan de slag en worden bepaalde werken ‘s nachts uitgevoerd. Overdag blijft de volle capaciteit van de E313 beschikbaar. Er wordt gestart in de rijrichting van Antwerpen, daarna wordt er gelijktijdig ook richting Lummen gewerkt. De hele periode van de werken geldt een snelheidsbeperking ter hoogte van de werfzone. De op- en afritten zullen tijdelijk verkort zijn, maar blijven doorgaans open op enkele weekends na. Een omleiding verloopt dan via een nabijgelegen complex.

Om de nieuwe spitsstroken te signaleren aan de weggebruikers, plaatst het AWV op 13 locaties tussen Beringen en Ham portieken met dynamische infoborden over de E313. Die portieken worden verankerd in betonnen funderingen in de midden- en zijberm. Vanaf half januari plaatst de aannemer die funderingsvoeten. Uiteindelijk worden de portieken met infoborden op het einde van de werken op hun plaats gezet.

Groeven tegen geluid

“Zowel aan het complex 26 Beringen als het complex 25a Tessenderlo zijn aanpassingen aan op- en afritten in beide rijrichtingen nodig”, benadrukt minister Peeters. “Dit om vlot en veilig aan te sluiten op de nieuwe verkeerssituatie van de spitsstroken. De op- en afritten blijven tijdens de werken open, uitgezonderd enkele weekends in het voorjaar 2023. We treffen in deze zone tussen Beringen en Ham ook maatregelen om het geluid te milderen. Omdat de E313 een belangrijke transportas met veel zwaar verkeer, is bestaat het wegdek in deze zone uit beton. Op verschillende plaatsen zal de aannemer fijne groeven in het beton frezen. Dankzij die groeven vermindert de wrijving van auto- en vrachtwagenbanden met het oppervlak en hierdoor ook het rolgeluid. Dat levert een aanzienlijk minder geluid op", aldus de minister.