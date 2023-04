WEER. Vanochtend kans op helder weer in Beringen

Deze stoere dames zweren bij hun Har­ley-Davidson: “Zelfs om naar het ijssalon te gaan, springen we op onze motor”

“De imposante carrosserie, het geluid, maar ook de vriendschap.” Voor Diane Meeus en Sandra Dierckx (beiden 58) zijn hun Harley-Davidsons niet gewoon een motor, maar een way of life. Afgelopen weekend organiseerden ze een motorrit om het seizoen te openen, met het raadhuis van Lommel als vertrekplaats. Dat deden ze met Ladies of Harley, specifiek voor dames. “Wie je ook bent, op een Harley ben je... ‘brothers’.”