WEER. In Beringen mistige ochtend

Eerste Limburgse publieke laadpaal op vraag van burgers staat in Kermt: “Cruciale stap naar duurzame mobiliteit in Hasselt”

In de Hasseltse deelgemeente Kermt prijkt de eerste laadpaal op Limburgs grondgebied die deel uitmaakt van de concessie voor publiek toegankelijke laadpunten in Vlaanderen. Dat is de eerste van al meer dan 200 exemplaren die Limburgse gemeenten en inwoners aangevraagd hebben. “Tegen 2025 hopen we daar in Hasselt nog zeker 104 laadpalen aan toe te voegen", zegt bevoegde schepen Marc Schepers (RoodGroen+).