WEER. Heldere ochtend in Beringen

Bestuurder (21) rijdt bijna twee politie­agen­ten aan tijdens feest van Erdogan­fans in Heus­den-Zol­der

Een 21-jarige jongeman heeft zondagavond voor opschudding gezorgd in Heusden-Zolder tijdens het verkiezingsfeest voor supporters van de Turkse president Erdogan. De man reed met zijn BMW aan hoge snelheid door de menigte die in de Koolmijnlaan was verzameld en probeerde daarna ook twee politieagenten aan te rijden. Niemand geraakte gewond.