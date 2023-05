WEER. Bewolking in Beringen vanochtend

Genkse snooker­club Riley Inn viert finale­plaats voor Luca Brecel

Een dag geleden was het nog nagelbijten of Luca Brecel de halve finale in het WK Snooker tegen Si wel zou doorkomen, maar intussen is het opgelucht ademhalen voor de fans van de Limburger. Als eerste Belg ooit wist Brecel zich deze namiddag te plaatsen voor de finale in het WK en dat leverde blije gezichten op in snookerclub Riley Inn in Genk waar Brecel als tiener leerde snookeren en al snel zijn eerste successen behaalde.