Weduwe van overleden brandweerman Chris voelt geen compassie met jonge vuurstokers: “Geweend als een klein kind omdat de waarheid eindelijk naar boven kwam”

Noord-Limburg Jaarlijkse Teutenrou­te vindt plaats op zondag 15 mei

Op zondag 15 mei organiseren de Fifty-One Club ‘De Teuten’ en vliegbasis Kleine Brogel de 21ste familie-fietshappening ‘De Teutenroute’. Deze activiteit is één van de jaarlijkse evenementen ten voordele van de strijd tegen MS. In de zeven verschillende Teutenhuizen in Kleine Brogel (Peer), Eksel (Hechtel-Eksel), Overpelt & Herent (Pelt), Achel en Hamont-Lo (Hamont-Achel) en Kaulille (Bocholt) staan verenigingen deze dag klaar om de fietser culinair te verwennen met streekgerechten. Per consumptie betaal je 2 euro. Fietsers kunnen tussen 8 en 15 uur inschrijven en vertrekken vanuit elk Teutenhuis. De deelnameprijs bedraagt slechts 4 euro en kinderen jonger dan 13 jaar mogen zelfs gratis deelnemen aan de Teutenroute.

5 mei