Voor het tweede jaar op rij kraanvogel geboren in Vallei van de Zwarte Beek

Beringen Iets meer dan een jaar geleden raakte bekend dat er in de Vallei van de Zwarte Beek in Beringen twee kraanvogels geboren waren. Het was de terugkeer van een derde iconische diersoort na de wolf en de raaf. De twee kleintjes van het kraanvogelpaar kregen de namen Gru en Dru. Dit jaar keerde het paar terug om er met succes één jong groot te brengen.

“Het is gebruikelijk dat kraanvogels weerkeren naar hun nestplaats van het jaar voordien”, zegt Christof Van Ackere, consulent Vallei van de Zwarte Beek. “Toch is het altijd bang afwachten of dat ook gebeurt. De vogels zijn heel kieskeurig en als er teveel verstoring is, trekken ze verder. Natuurlijk kan er onderweg tussen hun zomer- en winterverblijf ook veel gebeuren. We waren heel opgelucht toen we het koppel in februari weer in de vallei zagen.”

Het koppel had nog één jong bij van vorig jaar: Dru, het nakomertje. “Dru is moeten vertrekken van zodra er gebroed werd op het nieuwe nest”, aldus Van Ackere. “Gru is vermoedelijk al eerder zelfstandig geworden en keerde niet terug met de ouders. Door het droge en warme voorjaar kwam het ei uit ergens halfweg april. De kraanvogelwacht die een oogje in het zeil hield, zag begin mei één kuiken. Ondertussen is de vogel flink gegroeid en kan hij vliegen. We mogen dus wederom spreken van een succesvol broedgeval.”

Overwinteren in het zuiden

De familie kraanvogel blijft waarschijnlijk tot oktober in de buurt van de broedplaats en trekt daarna naar het zuiden om te overwinteren. Al is het ook mogelijk dat ze hier blijven overwinteren of tijdelijke uitstapjes maken naar Duitsland. “Gru en Dru bleven vorig jaar tot september in de Vallei van de Zwarte Beek. Daarna trokken ze naar Nederland en vermoedelijk Duitsland. In december keerden de ouders met de twee jongen nog eens terug naar de vallei en zijn toen drie weken gebleven. Eind februari keerden ze weer met nog één jong, Dru. De laatste weken wordt regelmatig een kraanvogel opgemerkt in Veerle-Laakdal, mogelijk is dit één van de jongen van vorig jaar, maar zekerheid hebben we hierover niet.”

Natte, venige beekvalleien

Het is geen toeval dat kraanvogels in de Vallei van de Zwarte Beek neerstrijken. Ze voelen zich thuis in natte, venige beekvalleien. De voorbije decennia hebben vele vrijwilligers en professionelen van Natuurpunt en Vlaamse overheid hier hard gewerkt aan het herstel van de venen en moerassen. Dankzij een aangepast beheer vinden de kraanvogels hier voldoende voedsel en is er genoeg beschutting om een nest te maken.

Buitenlandse successen

Ook in het buitenland worden er successen geboekt met kraanvogels. In Ierland is er dit jaar voor het eerst een succesvol broedgeval waar twee jongen groot gebracht zijn. In Nederland broeden al enkele jaren kraanvogels, maar is dit jaar voor het eerst gebroed in de Mariapeel, wat het dichtstbijzijnde gebied is in Nederlands Limburg ten opzichte van de Zwarte Beek. In Duitsland tenslotte was er een nest met drie eieren en zijn er ook drie jongen groot gebracht, wat uitzonderlijk veel is voor kraanvogels.

