Voluit wordt ‘Team Voluit’: “Ons werk is nog niet af”

“Als Team Voluit stellen we een puur lokale beleidsaanpak voorop die, in nauw overleg met de inwoners, vertrekt vanuit de eigenheid van Beringen en de verschillende deelgemeenten”, zegt fractievoorzitter Marieke Meelberghs. “De kloof tussen de burger en de politiek is nog steeds te groot. Om het politiek draagvlak te vergroten en als beleidsmakers dichter bij de burger te staan, is het van belang dat burgers zich gehoord en betrokken voelen. Inspraak is bij ons dan ook het sleutelwoord.”

Uitdagingen

“Al heel wat van onze programmapunten uit de verkiezingscampagne van 2018 hebben we samen met onze coalitiepartners ondertussen kunnen realiseren, maar het werk is nog niet af”, zo voegt voorzitter Hans Van Bragt toe. “De context waarbinnen politiek gevoerd wordt, is bovendien ook heel anders dan in 2018. Als gevolg van de opeenvolgende crisissen zijn de maatschappelijke uitdagingen groter dan ooit. Ook als lokale politieke beweging moeten we daar een antwoord op bieden en onze actiepunten evalueren en waar nodig bijsturen. Dit ook met het oog op de volgende verkiezingen. Uiteraard staan we hierbij open voor input van de inwoners om tot een breed gedragen visie te komen. Onze deur staat dan ook altijd open voor vragen omtrent beleidskeuzes of voor een goed gesprek.”