Voetgangers krijgen veiligere oversteekplaats op Koolmijnlaan

Beringen Beringen investeert meer dan 200 000 euro in Mijnstadi­on

Nu in het Mijnstadion het kunstgrasveld met belijning voor voetbal, American football en hockey af is, stijgt zoals verwacht de bezetting meteen aanzienlijk. Daarom kan de accommodatie in de huidige staat niet achterblijven. Op lange termijn werkt de stad aan het masterplan Beringen-Mijn. “In tussentijd is het noodzakelijk dat we de veiligheid en het basiscomfort garanderen”, aldus schepen van Sport Tijs Lemmens (Voluit).

10:55