Vlaanderen past maatregelen aan op 6 PFAS-verdachte locaties in Beringen

No regret-maatregelen worden vanuit het voorzorgsprincipe aanbevolen bij een medisch milieukundige problematiek waarover nog niet alle wetenschappelijke kennis aanwezig is. “Bij 5 industriële branden en op het oefenterrein van de brandweer is PFAS-houdend blusschuim gebruikt”, vertelt schepen van Milieu Tijs Lemmens (Voluit). “Daardoor is de bodem en het grondwater er mogelijk verontreinigd. Deze week nog brengt de stad de eigenaars van de betrokken percelen binnen de perimeter op de hoogte. Het gaat om twee percelen in Ravenshout, twee percelen in industriegebied Beringen-Noord, één perceel in Beringen-Zuid en één aan de Korspelsesteenweg.”