Video van Beringse fotograaf over ‘Fietsen door het Water’ gaat viraal: “Achtertuin ook mooi kan zijn”

Michiel oogstte als fotograaf in het verleden veel lof. Hij pakt graag uit met prachtige natuurfoto’s uit alle hoeken van de wereld. Door de coronacrisis kon hij niet meer naar het buitenland en moest hij herbronnen. “Reizen was natuurlijk niet meer mogelijk, dus moest ik de eigen buurt verkennen. Dat bracht me onder meer bij het Doorkijkkerkje in Borgloon en dus ook in Bokrijk”, legt hij uit.