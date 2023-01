Vandalen vernielen nieuw fietstelpunt in Beringen-Mijn

De Limburgse stad Beringen startte het jaar met een gloednieuwe fietstelpaal op fietssnelweg F753. Een fietstelpaal of een fietstelpunt brengt de verplaatsing van fietsers in heel Vlaanderen in kaart. De informatie die door deze telpunten verzameld wordt (gaande van hoeveel fietsers er rijden per jaar, wat de piekmomenten zijn en of er ook ‘s nachts fietsers zijn) heeft als doel om het fietsbeleid in Vlaanderen te optimaliseren. Daarnaast moeten de telpunten Vlamingen ook motiveren om meer te fietsen. De fietstelpunten geven namelijk aan hoeveel andere fietsers die dag of zelfs dat jaar langs het punt passeerden.