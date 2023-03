Vanaf 1 april nieuwe werking voor huisartsenpost Mijn-Wachtpost Beringen

Van de Romeinen tot de mijnen: ontdek zelf ‘Het Verhaal van Vlaanderen’ in deze 7 musea in Limburg

‘Het Verhaal van Vlaanderen’ is verteld. Tom Waes gaf tien zondagen lang meer dan anderhalf miljoen kijkers geschiedenisles. Hoog tijd om uit de zetel te komen en zelf wat dieper te graven. In Limburg vind je heel wat interessante musea die je daarbij helpen. Van het Gallo-Romeins Museum in Tongeren tot het Mijnmuseum in Beringen: hier ontdek je nog heel wat andere straffe verhalen.