Van uitzicht op de landingsbaan tot een trendy interieur: in deze 7 gedeelde werkplekken in Limburg haal je het beste uit je job

Leopoldsburg Padelbanen op Militaire Tennisclub officieel geopend

Deze zondag werden de twee padelbanen op de Militaire Tennisclub van Leopoldsburg officieel geopend. Ter gelegenheid van de opening waren er een aantal demonstraties, kon je er vrij een spelletje spelen en was er zelfs een heuse party. Tennislegende Sabine Appelmans tekende present, net als Filip Dewulf, Sofie Oyen en Gijs Kooken. Voor Dewulf is de club in zijn eigen Leopoldsburg een welgekomen aanwinst: “Er is hier geen indoorinfrastructuur en tijdens de winterperiode zwermen de leden wat uit. Dankzij padel kunnen we de club een nieuwe dynamiek geven. Er kan hier zonder twijfel een mooie gemeenschap ontstaan. Er zullen ook initiatielessen gegeven worden.”

20 maart