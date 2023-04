Van K3 tot Average Rob en Pommelien Thijs: Dit mag je verwachten van Paal op stelten

Eén jaar na VeloVeilig Vlaanderen: hoe is het gesteld met de Europalaan?

Een jaar na het VeloVeilig Vlaanderen-onderzoek blikken we terug op de verkeerspunten die door de lezers als gevaarlijk werden bestempeld. Genk scoorde over het algemeen goed als stad: 58 procent van de weggebruikers vinden dat de stad veilig is voor fietsers, het hoogste aantal van alle centrumsteden. Toch blijft de Europalaan een knelpunt, maar ook daar is beterschap op komst.