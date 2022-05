Vakantiegids ‘Visit Beringen’ vanaf nu beschikbaar

“Onze stad groeide de voorbije jaren uit tot een toeristische topbestemming,” aldus schepen voor Toerisme Werner Janssen (N-VA), “Be-MINE levert een heel aanbod aan attracties voor liefhebbers van het mijnverleden of sporters. Maar er is ook groen in onze deelkernen, denk maar aan de Koerselse bossen of het verfrissende water aan de Paalse Plas, je kan ze allemaal terugvinden in de vakantiegids.”

Naast toeristische attracties biedt de gids ook een overzicht van de charmante logies zodat vrienden of familie ook in Beringen kunnen verblijven. Ook restaurants en cafés zijn opgenomen in het overzicht. “Onze toeristische dienst biedt ook een fiets- en wandelbrochure aan. Je kan er ook terecht om een gids te reserveren of om een groepsuitstap te organiseren met je vereniging, bedrijf of organisatie. Het hele aanbod is terug te vinden via visitberingen.be,” geeft Ludo Claes (Voorzitter VZW Toerisme Beringen) nog mee.