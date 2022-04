UiTPAS Beringen stelt activiteiten open voor iedereen

Deze vrijdag lanceert stad Beringen de UiTPAS, waarmee Beringenaren volop kunnen genieten van hun favoriete vrijetijdsactiviteit. Tegelijk kunnen pashouders punten sparen voor toffe voordelen, zoals kortingen, exclusieve activiteiten, gratis tickets of cadeautjes. Een UiTPAS staat op naam en koop je eenmalig aan voor 5 euro of 1 euro voor kinderen onder 18 en voor het kansentarief. Op heel wat plaatsen kan je aan de UiTPAS-zuil je UITPAS scannen. Op plaatsen waar deze zuil niet staat, kan je een punt sparen door met je UiTPAS-app de qr-code te scannen. Met de UiTPAS-app zie je bovendien hoeveel punten je al spaarde en welke omruilvoordelen in aanbieding zijn. Alle praktische info over de UiTPAS vind je terug via www.beringen.be/uitpas.