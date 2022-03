Tweede editie van C.LAB in Jeugdhuis Club 9

Beringen Beringen wil met dui­dingstra­ject koloniaal verleden kaderen

In april start het duidingstraject ‘Beringen in de sporen van de (de)kolonisering’. “Hierin stellen we ons als samenleving de vraag hoe we kunnen omgaan met verwijzingen naar het koloniale verleden in onze openbare ruimte”, legt schepen van Erfgoed An Moons (Voluit) uit.

15:49