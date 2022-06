Twee verkrachters van 16-jarig meisje krijgen celstraf: “het woord ‘stop’ niet gehoord”

Geen ‘stop’ gehoord

Beide beklaagden ontkenden de feiten. De man uit Heusden-Zolder beweerde dat hij dronken was, dat hij zichzelf niet meer onder controle had en niet meer wist of hij seks had met het meisje. Hij wist wel nog dat het slachtoffer kwaad was geworden en vertrokken was. Naar eigen zeggen had hij het woord “stop” niet gehoord. Nochtans had het slachtoffer daarna wel een mep in het gezicht gekregen.