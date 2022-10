Twee meerderjarigen aangehouden voor moord op Migelvio V.

Hasselt IN BEELD. Japanse Tuin viert pracht van miniatuur­boom­pjes tijdens Bonsai Festival

De mooiste miniatuurboompjes van Limburg waren dit weekend in de Japanse Tuin van Hasselt te vinden. Die stond volledig in het teken van Bonsai, de Japanse kunstvorm die gericht is op het verzorgen en kweken van de kleine boompjes in potten. En dat leverde prachtige beelden op.

