Twee kraanvogels geboren in Beringen: “Dit is in ons land minstens 250 jaar geleden”

BeringenNa de wolf en de raaf keert ook een derde iconische diersoort terug naar ons land. In de Vallei van de Zwarte Beek in het Limburgse Beringen zijn immers twee kraanvogels geboren. Op haar wandelschoenen vertelde Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) dat het ging om een uniek gegeven voor ons land. “En dat is geen toeval, we zullen hierin blijven investeren!”