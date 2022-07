Theaterhuis werkt met onze fotografe en Oekraïense vluchtelingen aan speciaal project: “In deze maatschappij moet iedereen talent kunnen ontwikkelen”

BeringenVolgende week realiseert theaterhuis Mals Vlees in samenwerking met onze fotografe Mine Dalemans en met steun van stad Beringen een bijzonder theaterproject met Oekraïense vluchtelingen op de Lutgartsite. “Verhalen en ervaringen linken we aan de basisemoties blij, bang, boos en bedroefd en geven we vorm in beeld, spel, muziek en beweging”, vertelt Ingrid Dullens van Mals Vlees.

“Via dit project krijgen deze vluchtelingen de kans om ook in hun gastland van theater te proeven”, vertelt de Beringse schepen van Cultuur An Moons (Voluit). “Het is niet zomaar een theaterstuk maar een sociaal-artistiek project waarbij de vluchtelingen zelf, vanuit hun ervaringen en gevoelens, het artistieke verhaal mee vormgeven en tegelijk hun talenten tonen. Geen fictie dus, maar echte verhalen van mensen op de vlucht voor een vreselijke oorlog die niemand onberoerd laten.”

Vorm van verwerking

Ook schepen van Welzijn en Samenleven Ann-Sofie Vanoverstijns (CD&V) is tevreden: “We moeten ons blijven inzetten voor een maatschappij waar iedereen kan meedoen en zijn of haar talenten kan ontwikkelen. Mensen die hun thuisland moeten ontvluchten, doorlopen een intensief proces, waarbij ze een nieuwe thuis én identiteit moeten vinden. Via zingeving en artistieke projecten kunnen ze hun emoties een plek geven of benoemen. Het erkennen van deze gevoelens door samen met lotgenoten te spelen en het resultaat aan het publiek te tonen is een deel van hun proces. Zo kunnen we onze inwoners ook verbinden, en kunnen ze elkaar leren kennen. Voor de deelnemers is het niet alleen een ervaring in ons land, maar ook een vorm van verwerking. Enkel zo kunnen ze hun zoektocht en (inburgerings)traject constructief aanvatten.”

Vluchteling op piano

“De werkwijze van Mals Vlees vertrekt van een leeg blad”, verduidelijkt Dullens, die als dramatherapeut tevens een veilige ruimte creëert waarbij er op een creatieve en speelse manier kan geëxperimenteerd worden met emoties en gedrag. “Daarnaast maken we ook gebruik van de talenten van de deelnemers, want één ervan speelt bijvoorbeeld piano.”

“Dit project sluit aan bij de ambitie van CC Beringen om in te zetten op sociaal-artistieke talentontwikkeling”, zegt Moons. Want cultuur is het deeg en niet de slagroom. We moeten de kracht van cultuur aanwenden om achter het muurtje van mensen te kijken. We zijn blij dat we voor dergelijke projecten kunnen samenwerken met een cultuurhuis zoals Mals Vlees. Daarom maken we vanuit het CC graag middelen vrij voor dit mooi initiatief, en stellen we onze lokalen in Galerie Lutgart ter beschikking voor de realisatie ervan.”

Tijdsloten

Het project vindt volgende week plaats en kan op 12 deelnemers rekenen. Op vrijdag 22 juli om 19 uur is iedereen welkom voor het toonmoment in Lutgart. In de lokalen van Galerie Lutgart en in de zaal van Theaterhuis Mals Vlees kan je in groepjes van 15 personen genieten van wat de deelnemers op een week realiseerden. Het eerste tijdslot is 19 uur, het tweede 19.30 uur en het derde 20 uur. Bij meer belangstelling zullen er nog latere sloten geopend worden.

