Theatergroep ‘Mals Vlees’ zet uitwisseling op poten met jongeren uit Gazastrook: “Het is één van de weinige uitlaatkleppen die ze hebben”

BeringenDe jongeren van theatergroep Mals Vlees uit Beringen werken op zaterdag 16 april aan een unieke voorstelling over ‘vrijheid’. In feite gaat het om een digitale uitwisseling, waarbij een aantal kinderen uit het Palestijnse gebied samen met de mensen van Mals Vlees een video maken. “Onze partner Theatre Day Productions streeft ernaar om elk kind uit de Gazastrook minstens één dag op een jaar kennis te laten maken met theater”, vertelt Dana Vanduren van Broederlijk Delen.

De Gazastrook is één van de meeste explosieve gebieden in de wereld. Met de regelmaat van de klok vinden er incidenten plaats waarbij mensen gewond raken of zelfs het leven laten. Broederlijk Delen leeft mee met de kinderen die daar moeten opgroeien. “Theater kan voor hen een uitlaatklep zijn waarbij ze even de dagelijkse ellende kunnen vergeten of juist hun gevoelens in kunnen loslaten”, zegt Vanduren. “Ze leven immers als vijftien jaar afgesloten van de rest van de wereld.”

Limburgse projecten

In samenwerking met partner Theatre Productions vinden er tal van projecten plaats in Limburg. Op 2 maart was er al de online drama-uitwisseling tussen Genk en Gaza rond het thema ‘identiteit’. Vijf dagen later gingen de studenten Sociaal Werk van de UCLL Hasselt in gesprek met de jongeren. Op 16 maart was er zelfs een heuse Palestijnse avond in Kermt met lokale hapjes en een mooie film. Een gelijkaardig concept werd herhaald op 25 maart.

Maatschappelijke thema’s

Ook Mals Vlees wordt nu ingeschakeld. Het theatergezelschap is niet verlegen om een actie rond maatschappelijke thema’s. Elke winter zamelen ze winterjassen in voor kwetsbaren en in het verleden was er ook al eens een voorstelling over politiek. Ook wordt er binnen hun sociaal artistiek luik gewerkt met diverse doelgroepen: mensen met een verslaving, in armoede psychiatrische kwetsbaarheden... “Zij zullen zich op 16 april verdelen in twee groepen. In elke groep wordt dan een kleine voorstelling gemaakt van ongeveer 15 minuten. Daarin zal er weinig gepraat worden, de focus ligt er op het tonen van wat ze voelen.”

De filmpjes worden in de eerste plaats gemaakt om iedereen de kans te geven het gevoel tot uiting te brengen. “Daarna zullen de filmpjes wellicht toch rond gaan. Het kan zeker leuk zijn dat anderen ook zien wat er leeft bij deze jongeren, die in totaal andere omstandigheden moeten opgroeien als de jongeren bij ons. We vinden het belangrijk dat deze verhalen ook de mensen bereiken”, besluit Vanduren. In de loop van de mei gaan de jongeren ook nog een keertje digitaal met elkaar in gesprek.