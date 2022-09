‘Talenten Academie’ wil hoog aantal Limburgse schoolverlaters wegwerken: “Talent op jonge leeftijd helpen ontdekken”

In Genk verlaat 20,8 procent van de studenten de school zonder diploma, terwijl dit in de rest van Vlaanderen gemiddeld 12,1 procent is. In de mijngemeenten volgt gemiddeld net geen 30 procent een ASO-richting, in Vlaanderen is dat 37,3 procent. Opvallende cijfers waarbij voornamelijk de gemeenten Maasmechelen, Genk, Beringen en Heusden-Zolder slecht scoren. Het TALim-initiatief wil dit gat dichten via de Talenten Academie, waarbij leerlingen op jonge leeftijd hun talenten leren ontdekken.

“Het eerste pilootproject in 2021 in Genk was meteen een schot in de roos", zegt Steffanie Leen van TALim. “Daarom starten we op 24 september een nieuw initiatief in Beringen, waar dit jaar ook 36 tieners in het traject kunnen stappen. In Genk hadden we ook 36 plaatsen beschikbaar, en bijna dubbel zoveel kandidaten. Het toont aan dat er veel belangstelling is, en dus genoeg potentieel om echt een verschil te gaan maken bij de Genkse tieners. Maar we willen in heel Limburg de te hoge schooluitval aanpakken. Daarom doet het ons plezier dat we nu ook kunnen uitbreiden naar Beringen, en hopelijk daarna naar alle andere mijngemeenten in de provincie.”