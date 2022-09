Supporter van estafetteploeg Verboederingsspelen wint luchtballonvaart

Hasselt 25% meer interesse voor de lerarenop­lei­din­gen bij UCLL

Met de start van het nieuwe schooljaar wordt steevast ook de vraag gesteld of er eerste trends merkbaar zijn bij de inschrijvingen in de hogescholen. Hogeschool UCLL in Hasselt telt alvast opmerkelijk meer inschrijvingen voor managementopleidingen. Ook de lerarenopleidingen zitten in de lift, met 25% meer ingeschreven studenten ten opzichte van hetzelfde moment vorig jaar. Een goede zaak gezien het acuut lerarentekort in ons land.

