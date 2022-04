Studenten organiseren hondenfestival op Blueberry Fields als eindproject

Het kwartet studeert Event- & Projectmanagent. Onder het credo “Waarom alleen naar een evenement gaan als je ook je viervoeter de dag van zijn leven kan bezorgen?” organiseren zij het hondenfestival ‘KASTAAR’. Aan het begin van het academiejaar kregen ze te horen dat hun bachelorproef het organiseren van een eigen toegankelijk evenement was. “Het bedenken van een concept was zeer uitdagend, want je hebt eindeloos veel mogelijkheden”, vertelt Anna. “We keken naar onszelf, waar we van hielden, maar ook naar wat we mistte en zo kwamen we uit op een hondenfestival”, vult Hanne aan.