Lezersbijdrage 70 jaar liefde: Simone en Bernard vieren platina huwelijk

Feest in Paal bij Beringen. Dinsdag 29 augustus vierden Simone en Bernard hun platina huwelijk. Het koppel stapte in 1953 in het huwelijksbootje en 70 jaar later zijn de twee nog altijd gelukkig getrouwd. Proficiat!