Stad Beringen organiseert infoavond over ‘buurtbudgetten’: “We zoeken Beringenaren die zin hebben om aan de slag te gaan”

“Vanaf 2023 willen we de projecten die de samenhorigheid en het welzijn in de buurt bevorderen vleugels geven! We zoeken nu Beringenaren die zin hebben om in hun buurt aan de slag te gaan.” Zo kunnen buurtbewoners tot en met 6 maart hun project indienen, en daarmee een budget tot 5.000 euro aanvragen. Ook voor dit project zal de stad gebruik maken van hun online participatieplatform allemaalberingen.be om de Beringenaren nog meer te betrekken. “Een visuele tijdslijn geeft bijvoorbeeld inzicht in de timing en de stappen van de procedure”, gaat de schepen verder.