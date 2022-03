Spookrijder rijdt in op wagen van koppel vakantiegangers op E313 in Beringen: inzittende overleeft klap niet, snelweg versperd richting Luik

BeringenDoor een zwaar verkeersongeval is in Beringen de E313 in de richting van Lummen en Luik volledig versperd. Rond 5 uur gebeurde er een dodelijke aanrijding met een spookrijder. De wagen van de spookrijder reed in op een koppel vakantiegangers. Eén van de inzittenden in die wagen overleefde de klap niet. Het verkeer moet de snelweg af via afrit 26 maar er staat al zo’n 5 kilometer file. De vertragingen lopen al op tot zo’n uur.