Speeddealer kijkt aan tegen celstraf van 30 maanden

Ham Nederlan­der riskeert jaar cel voor verkeers­agres­sie in Ham

Op 15 april dit jaar was er een geval van verkeersagressie ter hoogte van de Zeventig Zillenweg in Ham. Een jonge Nederlander wordt ervan beschuldigd drie keer op zijn rem te hebben gestaan toen hij voor een vrouwelijke bestuurder was gekomen. Het kwam tot een woordenwisseling en vervolgens sloeg de 28-jarige Nederlandse Limburger de vrouw een neusbreuk. “Ik had dat niet mogen doen”, gaf de man in de rechtbank toe. Hij zou door de feiten zijn job zijn kwijtgeraakt. Naast een jaar cel riskeert hij ook een boete van 400 euro. Hij zou akkoord gaan met een eventuele werkstraf. Het slachtoffer vraagt een provisionele schadevergoeding van 1.580 euro. Zij kon twee weken niet gaan werken. Op 2 september wordt het vonnis uitgesproken.

10:31