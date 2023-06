Snelheidsduivel is rijbewijs kwijt na ernstige overtreding

Koperdie­ven riskeren werkstraf­fen voor diefstal bij Infrabel: “Maar officieel waren die kabels daar niet eens”

Twee mannen stonden dinsdagochtend in de correctionele rechtbank terecht nadat ze vorig jaar op heterdaad betrapt werden op het stelen van koperkabels bij Infrabel. Als werknemer bij de spoorwegnetbeheerder stond één van hen in voor het beheren van de kabelvoorraad. Het was daar dat de pientere Hasselaar opmerkte dat er heel wat kabels gestockeerd werden, die niet in het systeem stonden. Hierdoor ontstond het idee dat de kabels toch niet gemist zouden worden, maar dat zag de strafrechter anders: “Als werknemer heb je een bepaald vertrouwen en jij hebt dat misbruikt.”