Sabine (49) laat Beringen kennis maken met haar bionische hand: “Alledaagse dingen kunnen doen, dat is voor mij als therapie”

BeringenEten met mes en vork, je haren in een paardenstaart doen of je drinkfles vullen, het zijn voor velen de normaalste zaken van de wereld. Sinds enkele jaren ook voor de Beringse Sabine Vranckx (49), al heeft zij daar een hele weg voor moeten afleggen. “Mijn bionische hand is als therapie voor mij. Ik kan eindelijk zijn wie ik ben.” Hoe zo’n bionische hand werkt deelt ze graag via video’s op sociale media, of in lezingen. Aanstaande zaterdag geeft ze zo’n lezing in de bibliotheek van Beringen.