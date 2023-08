KIJK. Talloze stukken afval dobberen in Albertka­naal in Hasselt: “Donuts, vlees, broodjes, verpakkin­gen en afvalzak­ken”

Voorbijgangers zagen maandagmiddag meters afval drijven in het Albertkanaal in Hasselt. “Minutenlang zag ik honderden plastic verpakkingen, afvalzakken, donuts, vleesresten, broodjes en andere dingen passeren”, vertelt Toon Eerdekens van vzw ‘PlastiekBestrijdingVlaanderen’ die er toevallig passeerde. “Ook andere voorbijgangers hoorde ik zeggen hoe vreselijk dit is. Nu hopen dat de stad Hasselt of de politie er iets aan doet”, klinkt het.