“Dankzij Bo heb ik mijn passie gevonden”: Cindy opent met Pupcake Café bakkerij voor honden na overlijden van trouwe viervoeter

Taartjes, cupcakes, versgebakken koekjes, ... We houden allemaal van lekkers, en dat geldt ook voor onze geliefde viervoeters. Toen bleek dat haar hondje Bo niet meer lang te leven had, deed de Hamse Cindy Peeters (44) er alles aan om haar laatste weken zo aangenaam mogelijk te maken. Iets dat duidelijk effect had: Bo begon weer te eten. Cindy vond er een passie in, en opende haar eigen hondenbakkerij: “Als ik aan het bakken ben, heb ik ook het gevoel dat Bo er nog bij is.”