Regenboogkastjes in Beringen ingehuldigd

Afgelopen zondag werden in Beringen de nieuwe regenboogkastjes ingehuldigd. Dit gebeurde in aanloop naar de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie op 17 mei en op voorstel van Groen-raadslid Kobe Snyers. “De regenboogkleuren op de elektriciteitskasten staan symbool voor gelijkwaardigheid tussen mensen, ongeacht seksuele voorkeur,” zegt Snyers. In het bijzijn van de kunstenaars, buurtbewoners, de kinderschepen, raadslid Kobe Snyers en schepenen An Moons (Voluit) en Ann-Sofie Vanoverstijns (CD&V) werd het regenboogkastje aan de Heusdenseweg ingehuldigd. De regenboogkastjes zijn te bewonderen op vijf verschillende locaties in Beringen. “Met dit initiatief maken we samen duidelijk dat voor geweld, haat of discriminatie jegens eender welke bevolkingsgroep, geen plaats is in Beringen,” sluit Snyers af.