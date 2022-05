Regenboogkastjes in Beringen ingehuldigd: “Geen plaats voor geweld, haat of discriminatie”

Beringen Afvalvrij mei wil komaf maken met voedselver­spil­ling

Om mensen bewust te maken van voedselverspilling heeft Limburg.net dit jaar de slagzin ‘Maak het verschil met elke schil’ in het leven geroepen voor haar jaarlijkse campagne Afvalvrij mei. Ook Beringen doet mee aan de actie Op dinsdag 24 mei geeft duurzame organizer Chantal Van Gent praktische tips voor een leven met minder afval. Om 20.00 uur in de bib vertelt ze over eenvoudige keuzes die in de winkel en in de keuken minder afval veroorzaken. Eerder leerde ze al een zo goed al volzette workshop hoe je zelf je eigen schoonmaakmiddel maakt. Dit scheelt enorm in de portemonnee en de PMD-zak.

12 mei