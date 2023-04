Politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo blikt terug op 2022: “Meer inbraken, meer ongevallen, meer intrafamiliaal geweld”

Lezersbijdrage Lommelse verenigin­gen zetten muzikaal talent in de kijker met ‘Lokale Helden’

Op zaterdag 22 april staat het Huis van de Jeugd in Lommel volledig in het teken van lokaal muzikaal talent. De verenigingen Karousel Events, Onbeskoft, Alcatraz en Turn it Dub organiseren er het gratis evenement ‘Lokale Helden’.