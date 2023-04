Politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo blikt terug op 2022: “Elke woninginbraak blijft er één teveel!”

“Wat is de volgende stap? Afluister­ap­pa­ra­tuur in leraarska­mer?” Advocaat leerkrach­ten sport­school reageert na schorsing

“Het zijn niet meer dan moppen, over allerlei zaken en ja, ook over collega’s.” Frederic Debuyst is advocaat van de geschorste leerkrachten uit Hasselt en vindt het niet logisch dat berichten uit de privésfeer plots tot op de bureau van de directie geraken. De leden van het gouden groepje hangt echter een tuchtmaatregel boven het hoofd na ‘racistische, homofobe en seksistische’ berichten in een Whatsapp-groep genaamd ‘De Gouden Elf’.