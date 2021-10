Politie schiet man dood nadat die agenten bedreigt met mes

Beringen Vaccinatie­cen­trum voor eerste­lijns­zo­ne West-Lim­burg opent in Beringen

Eerstelijnszone West-Limburg zal vanaf begin november maar één vaccinatiecentrum open houden: dat in het voormalig Administratief Centrumstadhuis van Beringen. Er komt een einde aan de vaccinatie in de Milshop in Leopoldsburg en in be-MINE in Beringen.

25 oktober