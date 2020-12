Politie legt seksfeestje stil in Paal: persoon verstopt in kast

Hechtel-Eksel Studenten kunnen terecht in BLOKpunt

3 december Aanstaande maandag opent het gemeentebestuur van Hechtel-Eksel op drie locaties een BLOKpunt. “De examenperiode staat weer voor de deur en door de coronacrisis is de nood aan blokpunten waar studenten in alle rust kunnen studeren nog groter. We zijn dan ook blij dat we een oplossing gevonden hebben”, zegt burgemeester Jan Dalemans (HE Lijst Burgemeester).