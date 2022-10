Plant mee bos aan op voormalig voetbalveld

“Dit terrein ligt in het verlengde van de Roldragersweg en diende vroeger als C-terrein, maar raakte in onbruik. Omdat dit stuk nauw aansluit op de bossen vergroten we dit bestaande bosgebied en bevorderen we de biodiversiteit. Bovendien kan je er mooie wandelingen maken”, zegt schepen Lemmens. Best neem je regenlaarzen en werkhandschoenen mee. BOS+ bezorgt het nodige materiaal. Je kan het terrein bereiken aan Stalsesteenweg 69.