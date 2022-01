Paul Sterckx (54) verschijnt na zijn overlijden met pakkende getuigenis over partnergeweld in ‘First Dates’: “Hij heeft zijn verhaal verteld om anderen te kunnen helpen”

BeringenAfgelopen maandagavond verscheen Paul Sterckx (54) uit Beringen in het VRT-programma ‘First Dates’. Hij vertelde er vrijuit over het partnergeweld waarvan hij jarenlang slachtoffer van was. Op het einde volgde de grote anticlimax, de kijker kwam te weten dat Paul kanker had gekregen en op Kerstmis overleden was. “Ik heb heel veel mooie berichten gekregen die aantonen wat voor een bijzonder man mijn vader was”, vertelt zijn zoon Serge.