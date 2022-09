Paalonline schenkt opbrengsten van inhuldiging brug aan twee goede doelen

Voetbal derde nationale B Beringen-coach Kurt Van De Paar: “Een nieuwe ploeg, maar het klikt”

Beringen opent het nieuwe seizoen met een halve derby tegen de Kempenaars uit Dessel. T1 Kurt Van De Paar bouwde de voorbije weken aan een nieuw team, maar hij heeft veel vertrouwen in zijn mijnjongens. “Een jaar geleden moest ik ook een nieuw verhaal schrijven, maar we staan er nu beter voor. Ja, ik zie meer kwaliteit en meer nog, de mayonaise pakt. Als we meteen bij de les zijn, verwacht ik een interessant seizoen”, vertelt de ex-Anderlechtspeler.

