“Oplossing voor 29 van de 35 gevaarlijke punten in Limburg”: minister Lydia Peeters hoopt verkeersslachtoffers te doen dalen

LimburgVeel kruispunten in Vlaanderen zijn te gevaarlijk, en daar wil minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) iets aan doen. Voor 205 van de 301 gevaarlijke punten in Vlaanderen is er een oplossing in zicht of zelfs al uitgevoerd. Voor Limburg gaat het om 29 punten van de 35 punten. “Ik wil niet pas handelen als er weer een ongeval gebeurd is", aldus de minister.

Lydia Peeters heeft naar eigen zeggen de ambitie om het aantal verkeersslachtoffers te doen dalen, een heikel punt in Vlaanderen waarbij zeker fietsers en voetgangers het trieste hoogtepunt vormen in de cijfers. In 2021 werd een lijst samengesteld van gevaarlijke punten aan de hand van het aantal ongevallen op een bepaalde locatie én de aard en ernst van de ongevallen. Men detecteerde verkeerssituaties door middel van camera’s en drones om zo te kunnen achterhalen of proactieve maatregelen doeltreffend zijn en om ervoor te zorgen dat er ongevallen vermeden kunnen worden.

De dynamische lijst van gevaarlijke punten werd in 2018 gevormd door de Vlaamse overheid en elk jaar vernieuwd op basis van de meest recente ongevallencijfers. “Sinds 2019 wegen ongevallen met voetgangers, fietsers en bromfietsers zwaarder door in de berekening”, zegt Vlaams minister Lydia Peeters.

Quote Minder ongevallen betekent minder slachtof­fers, minder verdriet en finaal ook minder gevaarlij­ke punten Minister van Mobiliteit Lydia Peeters

“De actieve weggebruiker staat centraal in het nieuwe verkeersveiligheidsplan omdat de cijfers bij deze doelgroep niet in de juiste richting evolueren. Ongevallen met fietsers en voetgangers wegen terecht ook veel zwaarder door bij het opmaken van de lijst met gevaarlijke punten. Daarom is vandaag handelen broodnodig. Minder ongevallen, dat betekent minder slachtoffers, minder verdriet en finaal ook minder gevaarlijke punten.”

In Limburg zijn er reeds voor 22 van de 35 knelpunten ingrepen uitgevoerd of zijn er werken momenteel in uitvoering. “In sommige dossiers staat de uitvoering gepland. Tel daar de knelpunten bij waar de uitvoering in voorbereiding is, en dan is er een concrete oplossing in zicht voor maar liefst 29 punten, bijna 83 procent van de Limburgse lijst."

Onderzoek

Enkele van de zwarte punten die nog in uitvoering of onderzoek zijn, liggen in Genk aan de Europalaan en Hasseltweg, in Maasmechelen aan de Rijksweg met de kruispunten aan de Ringlaan en Koning Albertlaan, in Houthalen langs de volledige Grote Baan, in Beringen aan de Koolmijnlaan en Twaalf Meilaan, waar begin dit jaar nog een 14-jarige jongen werd aangereden. Ook in Lanaken langs de Maastrichterweg worden werken gepland, in Peer naar de Baan naar Bree, in Hasselt langs de Elfde-LIniestraat en Gouverneur Verwilghensingel, én in Beringen aan de Paalsesteenweg.