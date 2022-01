Ophef over bushokje voor ramen van appartement: “We gaan het zo snel mogelijk vervangen door een haltepaal”

Lummen Holding uit Lummen sluit aan bij beursgeno­teerd ecoysys­teem

The Human Factory uit Lummen is sinds deze week aangesloten bij het beursgenoteerde ecosysteem Alan Allman Associates. “We zijn ervan overtuigd dat dit de volgende stap is in de ontwikkeling van onze organisaties en we hiermee onze ambities voor groei, internationalisering en samenwerking kunnen waarmaken”, aldus Walter Martens en Jeroen Wijnen van The Human Factory. De holding werd in 2007 opgericht en telt inmiddels meerdere entiteiten die allemaal vanuit hun eigen expertise gericht zijn om de klant bij te staan in hun digitale transformatie.

27 januari