Opening van The Fashion Store in Paal strikt honderden modeliefhebbers

Vader riskeert 36 maanden cel voor geweld tegen zwangere vrouw: “Hij terrori­seert een heel gezin met zijn daden”

“Ik heb veel verloren. Mijn thuis, mijn kinderen, mijn gezin. Ik heb spijt”, sprak een 33-jarige man woensdagochtend in de Hasseltse rechtbank. De man moest voorkomen, nadat hij eind vorig jaar zijn zwangere partner ernstig had verwond en zijn schoonfamilie had bedreigd met een schaar. Zelf noemde de man het “een misverstand”, maar de openbare aanklager en ook het aanwezige slachtoffer zag dat anders. “Ik maak me geen zorgen over hem, maar over mijn kinderen”, klonk het bij de jonge moeder die het relaas deed van de feiten.