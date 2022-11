Oorlogsdocumentaire van Paals filmmaker op Wapenstilstand uit de kast gehaald

De film reconstrueert de zoektocht van Rudi en Alex, twee kleinzonen van respectievelijk Louis Horemans (Koerselse verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog) en Alexis van Geel (beticht van collaboratie met de Duitsers in Tongeren). Louis en Alexis werden in het laatste bezettingsjaar allebei doodgeschoten, de eerste door de Duitsers in het kamp van Breendonk, de andere door partizanen in Tongeren.

Praktisch

“Hun kleinzonen wisten amper iets van wat hun grootvaders hadden meegemaakt. Filmteam Focus History zocht met hen het hele verhaal uit. Dat leverde beklijvende bezoeken, ontmoetingen, ervaringen en momenten op”, vat Vandepoel samen. De film wordt in het kader van Wapenstilstand vertoond op 10 november om 19.30 uur in GC d’Erckenteel in Alken en op 11 november om 19 uur in the Roxy Theatre in Koersel. Aangezien het aantal plaatsen beperkt is in Koersel, kan u best tickets bestellen via deze link.