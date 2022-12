Ook dit jaar geen vuurwerk in Beringen

Lommel Xplus staat met topacteur stil bij culturele verschil­len: “Bij sommigen rolden de tranen over de wangen”

Acteur Aboubakr Bensaïh was aan het begin van de schoolweek een opvallende aanwezige op de middelbare school Xplus in Lommel. Hij kwam er duiding geven bij de film ‘Rebel’, waarin hij de hoofdrol speelt. “De laatste tijd is er veel aandacht gegaan naar culturele tegenstellingen in ons land, die wij als leerkrachten van het levensbeschouwelijk team veel beter willen kaderen”, aldus leerkracht zedenleer Danny Vermeijen.

29 november